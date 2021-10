Kunst in Huis brengt 5000 kunstwerken in Kortrijkse huiskamers

Via Kunst in Huis krijgen kunstenaars rechtstreeks toegang tot een ruim publiek. Hun werk kan je fysiek uitkiezen in een van de filialen of via de website van de vzw waar alle werken worden voorgesteld. “Ik kijk er naar uit om mee te doen aan de selectie. Ik zou het een echte eer vinden om hier aan mee te werken. Van kindsaf ben ik bezig met mijn grafisch werk en heb al veel exposities gedaan. Maar met Kunst in Huis krijg je een enorm bereik, zeker in mijn eigen stad”, zegt Dries Depoortere, een schilder-tekenaar uit Heule die ondertussen twee jaar bezig is op professionele basis.