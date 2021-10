VRT-journaliste Machteld Libert volgde tien jaar geleden het proces van moordenaar Ronald Janssen: "Nabestaanden kregen geen antwoord op hun vragen"

Libert heeft vlak na het proces een boek uitgebracht over moordenaar Ronald Janssen: 'Een mens, een monster.' "Dat was hij ook", vertelt Libert. "Hij is jarenlang een gewone mens geweest: een leerkracht en een papa, en dan is die monsterlijkheid naar boven gekomen. De psychiater op dat proces was destijds heel duidelijk: Janssen is een kernpsychopaat, dat zijn mensen die niet voor verbetering vatbaar zijn."

De kans dat Janssen vervroegd vrij komt, acht Libert dan ook bijzonder klein. "Hij heeft het al geprobeerd, maar dat is mislukt. Voor je vervroegd kan vrijkomen, moet je langs een psychiater passeren en als Janssen nog altijd dezelfde normen en karakteristieken vertoont, lijkt me dat onwaarschijnlijk. Ik vraag me in ieder geval af welke rechter daar zijn handtekening onder zou zetten."