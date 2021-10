2 verdachten van agressie op Manchester City-fan uit Ninove aangehouden, 3 anderen vrij onder voorwaarden

In het onderzoek naar de aanval op een Manchester City-fan zijn de vijf verdachten vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen. Drie van hen werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden, waaronder een verbod om voetbalmatchen bij te wonen, een verbod om zich op te houden in of in de omgeving van supporterscafés en een verbod om deel te nemen aan activiteiten van voetbalsupporterclubs. Zij worden verdacht van schuldig verzuim.

De twee anderen blijven aangehouden onder andere op grond van diefstal met geweld, opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en schuldig verzuim. De verdachten betreffen vijf mannen, waaronder vier twintigers en een veertiger, vier van hen zijn woonachtig in Vlaams-Brabant, één in Oost-Vlaanderen.

Het slachtoffer van 63 raakte dinsdagavond zwaargewond nadat hij als fan van Manchester City het slachtoffer werd van agressie op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. "Een man die een sjaal droeg van Manchester City, was na de voetbalmatch Club Brugge - Manchester City met de wagen gestopt op de snelwegparking in Drongen en had zich naar de shop begeven. Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou zijn voetbalsjaal in de shop afgenomen zijn door een verdachte en stapte deze ermee naar buiten. Daaropvolgend kwam het slachtoffer in confrontatie met enkele verdachten op de parking, en belandde hij op de grond na fysieke agressie", stelde het parket.