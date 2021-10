Mechelen verspreidt 25.000 broodzakken met tips tegen inbraken

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert een nieuwe campagne tegen woninginbraken: BeSafe@Home. Mechelen doet daaraan mee. Eén deel van de Mechelse campagne is het verspreiden van preventietips op 25.000 broodzakken. "We kennen die tips misschien wel en ze lijken vanzelfsprekend, maar het blijft belangrijk om ze te blijven herhalen en Mechelaars ertoe aan te zetten ze ook toe te passen", zegt schepen Labsir.

Volgens de schepen zijn de Mechelaars wel goed bezig: "Er zijn 46 procent minder woninginbraken in vergelijking met het vijfjaarlijks gemiddelde. In de eerste helft van het jaar werden er 64 gemeld, terwijl het gemiddelde voor die periode tussen 2016 en 2020 op 118 ligt. Die positieve evolutie willen we uiteraard doortrekken."