Russische hoofdstad Moskou anderhalve week in lockdown, burgemeester: "We evolueren naar worst-casescenario"

De Russische hoofdstad Moskou gaat vanaf eind volgende week minstens anderhalve week in lockdown. Bovenop de verlofweek die president Poetin al voor heel Rusland had aangekondigd, gaan zowat alle niet-essentiële diensten dicht. Het aantal nieuwe besmettingen in Moskou loopt fors op. In heel Rusland werd nog maar eens een recordaantal coviddoden opgetekend: 1.036 per dag.