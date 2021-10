Sint-Niklaas voert jaar lang gerichte drugsacties: "De pakkans is zeer groot nu"

De politie van de stad Sint-Niklaas heeft het voorbije jaar 41 specifieke drugsacties georganiseerd om drugsdealers te ontmoedigen hun drugstrafiek in Sint-Niklaas te blijven doen. Zo werd meer politie ingezet op bepaalde "hotspots" in de stad, zoals de omgeving van het station, de Witte Molen of de uitgaansbuurt. De gekende drugsdealers werden ook van dichtbij opgevolgd met observaties in burger, maar ook met grotere acties aan het station met drugsdetectiehonden.