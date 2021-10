BEKIJK - "Geluk, liefde, gezondheid": rozen voor Nicole Josy voor haar 75e verjaardag, op moeilijk moment in haar leven

Nicole Josy is vandaag 75 jaar jong. Voor die gelegenheid kregen zij en haar man Hugo Sigal vandaag bezoek van Cathérine Vandoorne van "De madammen" op Radio 2, die haar een boeket rozen cadeau deed. Het is een bitterzoete verjaardag want Nicole lijdt opnieuw aan kanker en haar geheugen laat haar af en toe in de steek. Naast champagne vloeiden dan ook tranen in hun huis in Wemmel.