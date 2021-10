Nieuw sneltestcentrum op Poelaertplein voor Brusselse nachtleven

Sinds vrijdag 15 oktober mag je enkel en alleen nog cafés en discotheken in Brussel binnen als je een Covid Safe ticket hebt. Met zo’n coronapas bewijs je dat je ofwel volledig gevaccineerd bent, hersteld bent van corona of dat je recent negatief testte op corona. Aan het Justitiepaleis in Brussel komt er nu het Poelaert Nightlife Testing Center, op initiatief van de Brussels By Night Federation, met de steun van visit.brussels. De opening van het centrum is één van de voorstellen uit het protocol voor de heropening van de clubs.

Het testcentrum wordt opgezet om iedereen, ook toeristen, de kans te geven om in alle veiligheid deel te nemen aan het culturele en nachtelijke aanbod in Brussel. Wie zich laat testen in het Poelaert Nightlife Testing Center heeft ongeveer een uur later het resultaat. Dat is meteen beschikbaar in de CovidSafeBe-app. Een test kost 15 euro voor 22 uur en 20 euro erna. Het sneltestcentrum is open vanaf 22 oktober tot 1 januari 2022, op donderdag, vrijdag en zaterdag van 17u tot middernacht.