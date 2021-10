Vanavond gaat in Antwerpen de film "Red Sandra" in avant-première. De nieuwe film van het echtpaar Jan Verheyen en Lien Willaert is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van 10 jaar geleden. Het gaat over een meisje van 6 met een zeldzame spierziekte, dat alleen gered kan worden met een peperduur en moeilijk te krijgen medicijn.