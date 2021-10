Nieuwe kringwinkel in Sint-Pieters-Leeuw zoekt nog 30 personeelsleden

Achter elke kringwinkel zit een hele operationele werking. Goederen worden ingezameld en in verschillende ateliers klaargemaakt om te verkopen. Voor al die jobs zijn er nog vacatures, zowel voor maatwerkmedewerkers als voor begeleidend personeel. In de nieuwe winkel in Sint-Pieters-Leeuw kan de tewerkstelling zelfs nog verdubbelen. Momenteel werken er 25 mensen voor De Kringwinkel in Sint-Pieters-Leeuw, op termijn kunnen dat er 55 worden.