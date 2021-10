Opnieuw enkele honderden vrouwen op straat in Elsene tegen seksueel geweld 

De ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Gendergelijkheid hebben overlegd over bijkomende maatregelen, naar aanleiding van de berichten over aanrandingen in Brusselse bars. Het parlement debatteert ook over een hervorming van het seksueel strafrecht.

"Een belangrijk nieuw element in het ontwerp, is dat we uitdrukkelijk voorzien dat spiking, het toevoegen van zogenoemde weerloosmakende stoffen aan drank, zal gelden als verzwarende omstandigheid", aldus Van Quickenborne. "Niet alleen bij verkrachting, maar ook bij elke vorm van aantasting van de seksuele integriteit. Dat zal nieuw zijn in ons strafwetboek en de straf kan oplopen tot 15 jaar."