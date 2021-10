Ooievaarskoppel Arthur en Mascara krijgt nieuwe nestpalen in Geraardsbergen

Het mannetje Arthur voelt zich al lang thuis in het gebied. Hij werd geboren in 2010 in Planckendael en had eerst een losbandiger liefdesleven, hij wisselde regelmatig van partner. Sinds 2019 hokt hij samen met vrouwtje Mascara. Het koppel is zeer actief en heeft ondertussen al 14 jongen grootgebracht. Nu is het koppel een vaste waarde geworden voor de buurt: "Het koppel wordt er in het hart gedragen en kreeg zelfs namen."