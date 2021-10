Klasgenootjes zingen samen met Koen Wauters lied in voor overleden Loes (7) uit Schoten

"Op de cd komen nummers die speciaal geschreven zijn voor Loes, maar ook bestaande nummers", zegt André de Laat. "Dat zijn er dan die veel voor ons betekenen, maar die ook voor Loes belangrijk zijn geweest."

Verschillende Vlaamse artiesten werken eraan mee. "Marijn De Valck bijvoorbeeld en Jean Bosco Safari. Dat zijn mensen waarmee ik in het verleden heel vaak heb samengewerkt. Ruth Beeckmans heeft ook een rol in het project. Zij is bevriend met Koen Wauters en zo is ook hij erbij gekomen."