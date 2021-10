Opnieuw geweld in Sint-Niklaas: vier mensen opgepakt na steekincident

De politie heeft 4 mensen, 2 mannen en 2 vrouwen, in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Een andere persoon wist weg te vluchten. De 2 gewonden werden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar geen van beiden is in levensgevaar. De precieze omstandigheden van de steekpartij zijn voorlopig nog onduidelijk, maar vermoedelijk gaat het om een ruzie in het drugsmilieu. Het verder onderzoek is in handen van het parket.

Begin deze maand waren er ook al enkele incidenten in Sint-Niklaas. Die incidenten vonden plaats in de uitgaansbuurt van de stad. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) liet toen weten dat de politie meer zou patrouilleren tijdens het weekend.