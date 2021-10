Stormschade aan de kust:  kapotgescheurde zeilen en weggewaaide parasols

Storm Aurore heeft in onze provincie gelukkig geen zware ongevallen veroorzaakt. Er is wel heel wat kleine schade. In Brugge, Oostkamp, Blankenberge, De Haan en Knokke-Heist kreeg de brandweer afgelopen nacht 200 oproepen voor stormschade binnen. Er is vooral schade door kapotgescheurde zeilen of zaken die los zijn gewaaid.

Aan de kust, waar de wind het hardst waaide, is er op de dijk her en der materiële schade. Stoelen en tafels die niet goed waren vastgemaakt waaiden weg, grote parasols scheurden kapot. Op het strand van Blankenberge was er een kleine klifvorming, maar niet in die mate dat de hoogte gevaarlijk werd. De strandcabines zijn daar net weggehaald. Die moesten voor half oktober veilig op stal worden geplaatst voor de wintermaanden.