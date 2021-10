Bevraging bij personeel toont blijvende malaise binnen Departement Omgeving 

Reactie van het Departement Omgeving

Het departement wil enkel schriftelijk reageren. De administratie wijst op de vooruitgang die geboekt is tegenover 2018. De resultaten van de bevraging uit 2020 werd "grondig geanalyseerd" en "gaven aanleiding tot concrete acties die grotendeels in uitvoering zijn en met een duidelijke verbetering bij de volgende meting in 2022", klinkt het. "We zijn er ons van bewust dat we hierin nog een weg af te leggen hebben en willen graag in alle sereniteit en openheid verder werken op de ingeslagen weg."

Eerder gaf Cabus al aan dat het departement onder een zware besparingsdruk staat. Volgens de secretaris-generaal staat zijn dienst nu voor "de besparing te veel". De afgelopen twaalf jaar moesten er al tweehonderd mensen afvloeien. "Ik zie niet in welke taken we nog zouden kunnen schrappen", zei Cabus daarover in de onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement.