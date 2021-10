Provincie Antwerpen legt 3M strengere lozingsnormen voor PFOS op: van 30 naar 1 microgram per liter

Het bedrijf noemde die strengere norm eerder wel onhaalbaar, maar daar is gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) het niet mee eens: "Zij moeten hun zuiveringsstation aanpassen aan de nieuwe normen. Dat is natuurlijk technisch complex. Maar we hebben begrepen dat in de buurt ook een waterzuiveringsstation staat van Lantis (de organisatie die de Oosterweelwerken realiseert, red.), waar men wel denkt dat die norm kan gehaald worden. Met alle techniciteit die voorhanden is op het bedrijf 3M zijn we ervan overtuigd dat die normen kunnen gehaald worden. Ook onze experten bevestigen dat."

De verstrenging geldt niet alleen voor PFOS, maar ook voor andere stoffen, zoals PFOA, PFBS en PFBA. 3M kan nog wel in beroep gaan tegen deze strengere regels.