Britse koningin Elizabeth II (95) heeft nacht doorgebracht in ziekenhuis  

Volgens het Britse Koninklijk Paleis is de koningin woendsdagnamiddag naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, en heeft ze daar de nacht doorgebracht uit praktische overwegingen. Waarvoor ze is onderzocht, is niet bekendgemaakt.

Volgens Britse media is het van 2013 geleden dat de Queen een nacht heeft doorgebracht in het ziekenhuis.

Eerder deze week had de koningin een gepland bezoek aan Noord-Ierland geschrapt op doktersadvies. Ze moest enkele dagen rusten. Elizabeth II is 95 jaar en zit bijna 70 jaar op de troon. Ze is de langst regerende monarch ter wereld.