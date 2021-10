Sociale kruidenier 't KOMtvanPAS bestaat één jaar: "We hadden liever niet bestaan"

Wie komt er naar de sociale kruidenier winkelen? "Oude en jonge mensen, grote en kleine gezinnen, alleenstaanden en koppels, iedereen die door het OCMW naar hier is doorgestuurd", antwoordt Cecilia. Iedere maand komen er ongeveer 60 gezinnen langs. Het initiatief kan rekenen op vrijwilliers met de steun van de gemeente, het OCMW, plaatselijke handelaars en bedrijven.

"Het is echt krabben, krabben, krabben", zegt een man die inkopen komt doen. "Ik ben mijn werk kwijt en de gezondheid laat ook te wensen over. Dan is je geld snel op. Er zijn al dagen geweest dat ik geen eten had", getuigt de man. "Ik ben dankbaar dat dit bestaat", zegt een vrouw. "Ik ben nog maar pas in deze toestand beland, na een scheiding en ziekte. Ik heb geen geld meer, het is voor een stuk overleven", besluit ze.