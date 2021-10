6 medewerkers van spoedafdeling Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder besmet met corona

Patiënten die onlangs op de spoedgevallendienst waren in Heusden-Zolder moeten niet vrezen dat ze besmet geraakt zijn: "Onze medewerkers beschermen zichzelf volledig door FFP2-mondmaskers te dragen en de handhygiëne is in het ziekenhuis sowieso optimaal dus patiënten die zich gisteren of eergisteren zich hier hebben aangemeld moeten zich niet ongerust maken", zegt de hoofdarts.