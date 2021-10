"Squid's victory" of "Squid game"? Streamingdienst in China beschuldigd van plagiaat na voorstelling nieuwe serie

Squid Game is een verhaal over een dodelijke afvallingsrace waarin 456 mensen strijden om een prijzenpot van 40 miljoen dollar. De serie is op korte tijd uitgegroeid tot een wereldwijde hype. Dat is ook China niet ontgaan. Maar omdat Netflix daar niet beschikbaar is, kijken heel veel Chinezen via illegale websites. En dat verklaart mogelijk waarom Youku nu met een Chinees alternatief op de proppen komt.