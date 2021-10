Stel je je renovatie best uit nu prijzen van materialen stijgen? Jouw vragen over (ver)bouwen beantwoord

Niko Demeester van Confederatie Bouw ziet vooral de prijzen van hout en PUR stijgen. “PUR-isolatie is dat wit schuim dat ze spuiten in spouwmuren en zolders om te isoleren”, verduidelijkt hij. “Hout is in prijs gestegen omdat er wereldwijd een tekort aan is doordat men overal veel hout gebruikt. PUR-isolatie is dan weer een bijproduct van olie en aangezien de olievraag wereldwijd is teruggevallen door corona, werd er ook minder PUR geproduceerd.”