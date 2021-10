Jongeren vanaf 16 jaar mogen voortaan stemmen bij de Europese verkiezingen

Bij de volgende Europese verkiezingen in 2024 zullen jongeren vanaf 16 jaar al mogen stemmen. Dat heeft de ministerraad beslist. Het gaat om een voorontwerp dat nu naar de parlementaire fracties wordt gestuurd. Het is het parlement dat de nieuwe wet uiteindelijk moet goedkeuren.

Daarmee komt België na Oostenrijk, Griekenland en Malta, als vierde land tegemoet aan de vraag van de Europese Unie om jongeren vanaf zestien jaar de kans te geven om te stemmen. Nu is er bij ons stemplicht vanaf 18 jaar.

Zo zullen 270.000 jongeren met de Belgische nationaliteit of die van een andere EU-lidstaat kunnen stemmen. Ze moeten op de dag van de verkiezingen zestien of zeventien zijn en in België wonen. Ook bijna 13.000 Belgen van zestien en zeventien die in het buitenland wonen, zullen mogen stemmen.