Huis van Afgevaardigden beschuldigt ex-topadviseur van Trump van minachting Congres

Steve Bannon is een invloedrijke figuur in het rechtse medialandschap in de VS. Hij leidde de verkiezingscampagne van Trump en werd nadien zijn topadviseur. Lang bleef Bannon niet in het Witte Huis, maar ook na zijn ontslag bleven er nauwe banden tussen hem en Trump. Een van de laatste beslissingen van Trump als president was om Bannon gratie te verlenen voor aanklachten van fraude.