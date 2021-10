Stilstaan met de bus in centrum Antwerpen straks verleden tijd? Stad wil verkeerslichten aanpassen in samenspraak met De Lijn

Aan het Centraal Station of de Rooseveltplaats komen bussen vaak een kwartier te laat aan, omdat de chauffeurs lang hebben moeten aanschuiven in het centrum. Ze vertrekken dus ook vaak te laat. Dat tot grote frustratie van de reizigers. Maar ook voor de chauffeurs is dat een ergernis, want zij hebben zo amper de tijd om even uit te blazen. "Een aantal problemen zijn binnenkort voorbij", zegt schepen Koen Kennis. "In samenspraak met De Lijn bekijken we waar we de verkeerslichten moeten aanpassen."