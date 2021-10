Stormschade blijft beperkt in Limburg: Enkele tientallen oproepen over omgewaaide bomen en borden

De dienst 112 heeft vanmorgen uit alle hoeken van de provincie oproepen binnengekregen. Enkele tientallen zijn het, vooral over omgewaaide bomen, verkeersborden, hekken, paraplu's en afgevallen takken. In de Heuvenstraat in Zonhoven kwam een boom op een auto terecht.

Op verschillende plaatsen op de snelwegen E313 en E314 en op op- en afritten liggen ook takken. En in gemeenten waar vandaag de blauwe zakken worden opgehaald, zijn er ook een aantal weggewaaid of opengescheurd. Wie dus de baan opgaat, is best voorzichtig.