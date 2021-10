12 scholen in Vlaanderen lanceren Telraam-proefproject om verkeer te meten en veiligheid te verbeteren

Het proefproject gaat van start in twaalf scholen, verspreid over heel Vlaanderen. “We lanceren het project in Beveren, Brakel, Bree, Hooglede, Kortrijk, Lubbeek, Ternat, Wuustwezel, Zonnebeke, Zottegem en in Maasmechelen”, vervolgt minister Peeters. “In het Vlaams verkeersveiligheidsplan voorzien we ondersteuning om zwaar verkeer en sluipverkeer zoveel als mogelijk te vermijden in woonkernen en op plaatsen en tijdstippen met veel actieve weggebruikers.

Dankzij dit project kunnen we nagaan of snelheidsremmende ingrepen en acties die tot doel hebben om autoverkeer of zware vrachtwagens uit de schoolomgeving te houden, tot de verhoopte resultaten leiden. Na afloop van het project worden er maximaal tien verbeterpunten naar voor geschoven waarvoor het meeste draagvlak bestaat. Daarvan wordt een actieplan gemaakt dat de school, de gemeente en de politie samen uitvoeren.”