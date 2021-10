Vrouw van kunstschilder die stierf tijdens coronacrisis organiseert tentoonstelling

Tijdens de strenge coronaperiode is Nini De Bever haar man Willy gestorven. Omdat een begrafenis toen in intieme kring moest gebeuren, wil ze dat nu goedmaken met een tentoonstelling. Volgend weekend en ook het weekend erop is iedereen welkom bij haar thuis, in het atelier van haar man. Het was voor haar erg moeilijk om terug in zijn atelier te komen omdat er te veel herinneringen aan vasthangen. Maar ze heeft het toch gedaan. “Ik kreeg het pas negen maand na zijn dood over mijn hart om zijn atelier binnen te gaan, want ik verwachtte telkens dat vertrouwde beeld: Willy die daar staat te schilderen. Hij stak zijn ziel in zijn werk”, zegt De Bever.

Veel mensen vonden het jammer dat ze niet naar de begrafenis konden komen. “De meesten wisten het ook pas laat. Zonder corona zat de kathedraal van Ieper vol”, verzekert De Bever. “Om Willy alsnog een waardig afscheid te geven, geef ik iedereen de komende twee weekends de kans om zijn ateliers te bezoeken, net in de periode van Buren bij Kunstenaars, waaraan hij zo graag deelnam. Ik ga ongelofelijk fier zijn wanneer het me zal gelukt zijn", zegt ze met tranen in de ogen.