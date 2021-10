Toeslagenaffaire in Nederland: 1.115 kinderen weggehaald bij ouders die onterecht als fraudeur werden bestempeld

Eind vorig jaar veroorzaakte de toeslagenaffaire een politieke aardverschuiving in Nederland. Toen lekte uit dat overijverige bestalinginspecteurs onterecht tienduizenden gezinnen hadden beschuldigd van fraude met subsidies voor hun kinderopvang. De sociale gevolgen voor de ouders waren niet te overzien, velen kwamen in een vicieuze cirkel terecht van schulden en armoede. De parlementsleden die de toeslagenaffaire blijven uitspitten, willen weten de impact was op de kinderen van die gedupeerde ouders. Er was al geweten dat een aantal van hen uit huis waren geplaatst bij pleeggezinnen of in de gesloten jeugdzorg, omdat hun ouders de schulden niet meer konden betalen. Nu heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek er een cijfer op geplakt. Tussen 2015 en 2020 zijn 1.115 kinderen bij hun ouders weggehaald.