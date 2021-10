Total wist 50 jaar geleden al dat olie en gas tot klimaatverstoring konden leiden, toch zaaide het tot jaren 90 twijfel

Zo klinkt het in 1971 in Total Information, het bedrijfsblad van het energiebedrijf Total. Met de kennis van vandaag is het opvallend hoe correct het bedrijf toen al de gevaren van zijn eigen producten inschatte. Als de mensheid aan hetzelfde tempo gas en olie zou blijven verbranden, stelt hetzelfde artikel, zou het aantal koolstofdioxidepartikels in de atmosfeer tegen 2010 toenemen tot 400 deeltjes per miljoen (ppm). Vandaag, in 2021, zitten we aan 413 ppm. De laatste keer dat er zoveel koolstofdioxide in de atmosfeer zat, was drie miljoen jaar geleden. Het zeewater stond toen meer dan 15 meter hoger dan vandaag.