Turnhout opent "chillplaatsen" voor kwetsbare jongeren

In Turnhout hebben kwetsbare jongeren voortaan enkele plekken waar ze kunnen samenkomen en wat ontspannen. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat er hoge nood was aan zulke plaatsen. Waar jongeren samenkwamen, bijvoorbeeld op pleintjes of in ondergrondse parkeergarages, waren ze niet gewenst. Voortaan kunnen ze terecht in park Spooreinde en jeugdhuis Wollewei. "Chillplaatsen, noemen we ze ook", zegt schepen voor Jeugd Jan Van Otten (Vooruit).