Verdachte van de moord op Brits parlementslid sir David Amess is nu ook officieel beschuldigd

Ali Harbi Ali woont in Londen en heeft de Britse nationaliteit. Zijn vader was een voormalig adviseur van een Somalische premier. De politie is niet op zoek naar medeplichtigen en gaat ervan uit dat Ali Harbi Ali alleen heeft gehandeld.

Vorige vrijdag is het Conservatieve parlementslid sir David Amess neergestoken tijdens een ontmoeting met mensen uit zijn kiesdistrict in Leigh-on-Sea in het Engelse graafschap Essex. Amess is kort daarop overleden. De moord heeft de Britten erg geschokt en de veiligheidsmaatregelen voor politici zijn verscherpt. Toch moeten die ook contact houden met hun kiezers.