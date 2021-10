Verenigd Koninkrijk sluit ook vrijhandelsakkoord met Nieuw-Zeeland

De Britse premier Boris Johnson en zijn Nieuw-Zeelandse ambtgenoot Jacinda Ardern concretiseerden het akkoord woensdag in een videocall, zegt het Britse ministerie van Buitenlandse Handel in een persbericht. "Het is een uitstekend vrijhandelsakkoord voor het Verenigd Koninkrijk, dat onze lange vriendschap met Nieuw-Zeeland bezegelt en onze relaties in de Indo-Pacifische regio versterkt", zegt Johnson in het persbericht.

Het Verenigd Koninkrijk hoopt dat het vrijhandelsakkoord ook helpt om toe te treden tot het Trans-Pacifische vrijhandelsakkoord CPTPP. "Een vrijhandelszone van elf landen, met een bbp van 8.400 miljard dollar in 2020", zegt de regering. Het CPTPP, dat ondertekend is door onder meer Nieuw-Zeeland, Australië, Canada en Japan, is het belangrijkste vrijhandelsakkoord van de regio. Het Verenigd Koninkrijk vroeg in februari formeel om ertoe toe te treden.



Sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte, sloot Londen al vrijhandelsakkoorden met de EU, Japan en Australië. Dat deed het ook al met Europese landen die geen deel uitmaken van de EU, zoals Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.



Het akkoord van woensdag met Nieuw-Zeeland "zal de paperassen verminderen voor bedrijven, komaf maken met douanerechten voor Britse export en nieuwe opportuniteiten creëren voor technologie- en dienstenbedrijven", aldus de Britse regering. Vorig jaar was de handel met Nieuw-Zeeland goed voor 2,3 miljard pond, zei diezelfde bron.