Vaarwel, Columbus: Vikingen staken 1.000 jaar geleden al de Atlantische Oceaan over

De Noord-Europese Vikingen hebben 1.000 jaar geleden, in het jaar 1021, voet aan wal gezet in wat vandaag Canada is, toont onderzoek van wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen aan. Dat is ruim 400 jaar eerder dan ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus, die in 1492 aankwam op het continent. Door een archeologische vindplaats in Newfoundland nauwgezet te bestuderen, kwamen ze tot deze vaststelling.