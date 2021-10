Vrouw van 65 die zwaar is toegetakeld tijdens burenruzie in Kortrijk is overleden

Volgens medebewoners van het appartementsgebouw takelde ze de vrouw gruwelijk toe. Daarna nam ze de sleutels uit de handtas van de vrouw en sleepte ze aan haar haren haar appartement binnen. Daarna deed ze de deur toe en liet ze de vrouw voor dood achter. De medebewoners belden rond 21 uur de hulpdiensten, die de vrouw in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis brachten. Daar vocht ze bijna een week voor haar leven, maar overleed vanmorgen aan haar verwondingen.



Randall Huysentruyt is de advocaat van de familie van de buurvrouw. Hij is zelf aangeslagen door het nieuws dat de dame is overleden. "Ik heb het nieuws zopas van de familie vernomen. Namens de familie hebben wij ons burgerlijke partij gesteld. Wij moeten het verdere onderzoek afwachten."



Morgen komt de vrouw opnieuw voor de raadkamer. Zij is aangehouden op verdenking van poging tot moord. Die kwalificatie zal worden aangepast nu het slachtoffer is overleden. Haar broer, die pas thuiskwam toen zijn zus zijn buurvrouw al had toegetakeld had, zit in de cel voor schuldig verzuim omdat hij niets heeft gedaan om haar te helpen.