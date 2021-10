Hadden media een obsessie voor coronacijfers ? Waren de media "hijgerig" tijdens de crisis? In zijn boek vindt voormalig minister Philippe De Backer alvast van wel. De Backer was in 2020 bevoegd voor de Corona Task Force. Hij heeft een boek gepubliceerd over zijn ervaring in het managen van die crisis. Heeft De Backer gelijk? Voor mijn antwoord klikt u gewoon op de ondertitelde clip bovenaan.