Wommelgem gaat alle schoolkinderen tussen 6 en 12 jaar testen op corona, mondmasker weer verplicht bij scholen en kinderopvang

Ook enkele verenigingen zullen hun activiteiten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar tijdelijk moeten stopzetten. "Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft daarop aangedrongen. Het gaat dan vooral over zang of het bespelen van blaasinstrumenten. Die verenigingen gaan we ook contacteren dat ze geen activiteiten meer mogen doen binnen, tot aan de herfstvakantie. Verenigingen die activiteiten in de buitenlucht doen, gaan we vragen om bijvoorbeeld in kantines weer mondmaskers te dragen en doucheruimtes te sluiten voor twee weken."

Vanaf maandag worden mondmaskers weer verplicht bij scholen en de kinderopvang. "We willen mensen in Wommelgem oproepen om toch weer zo veel mogelijk een mondmasker te dragen. Ik weet dat het momenteel heel moeilijk is om daar een draagvlak voor te vinden, maar de artsen van Zorg en Gezondheid en de eerstelijnszone dringen daar toch op aan. We gaan het via een burgemeestersbesluit ook verplicht maken bij de schoolpoorten en bij de buitenschoolse kinderopvang."

Zondagavond zouden de resultaten van de tests beschikbaar moeten zijn. Op basis daarvan worden de maatregelen eventueel nog bijgestuurd.