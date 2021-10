Niet-gevaccineerde sollicitanten niet langer welkom in ziekenhuisgroep ZNA in Antwerpen

Er is juridische discussie over de wettelijkheid van de maatregel, want er is (nog) geen wet die het vaccin verplicht voor het zorgpersoneel. De voorzitter van de Antwerpse ziekenhuisgroep kijkt dan ook uitdrukkelijk naar federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om het wettelijk kader snel te creëren.



"Je merkt nu bij mensen die dubbel gevaccineerd zijn dat de kracht van het vaccin na enige tijd kan afnemen. In een ziekenhuis zit je met de meest kwetsbare mensen. Die mensen en ons personeel moeten we beschermen", aldus Van Doesburg. "Als je komt solliciteren bij een ziekenhuis en je wil in de zorg werken, ben je niet geschikt om bij ons te komen werken als je niet gevaccineerd bent."

Het verplichten van het vaccin voor mensen die werken in de zorgsector zal er wel degelijk komen. Als het van minister Vandenbroucke afhangt nog voor Kerstmis, zei hij gisteren in "Terzake". Bij ZNA vragen ze overigens dat iedereen die komt solliciteren gevaccineerd is tegen corona, ook mensen die niet meteen met patiënten in aanraking komen. "In een ziekenhuis werkt men in een keten. Het is niet zo dat de verpleging nooit in contact komt met administratie", luidt de verklaring.