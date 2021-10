Ziekenhuis Netwerk Antwerpen vervangt meer dan 1.600 bedden: beter voor patiënten én verzorgers

"Het is een heel groot verschil met vroeger", zegt Kelly Hamers, verpleegkundige op de Intensieve Verzorging. "We kunnen het bed nu kantelen, waar we de patiënt vroeger zelf moesten draaien. De zorg wordt zo minder belastend voor onze rug. We kunnen mensen ook met één druk op de knop volledig in zithouding zetten. De bedden rijden ook makkelijker. En er zit een weegschaal in. We kunnen het gewicht van een patiënt meteen aflezen, terwijl we die vroeger met een lift van het bed moesten tillen. Dat was toch altijd een risico voor patiënten die niet zo stabiel zijn."

Volgend jaar zal ZNA Cadix opengaan, op het Eilandje in Antwerpen. Daar zullen 300 bedden komen. Daarna volgen ZNA Palfijn, ZNA Elisabeth, ZNA Joostens en ZNA Hoge Beuken. De oude bedden worden aan scholen geschonken en naar ontwikkelingslanden. Zo zullen er al 80 vertrekken naar het Afrikaanse land Benin.