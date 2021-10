Alweer 240 verwaarloosde kippen, duiven en parkieten in beslag genomen in Bocholt

Rudi Oyen en de politie worden soms beschouwd als dieven omdat ze de dieren wegnemen bij de eigenaar. "We zien dikwijls dat mensen die veel dieren houden ook een soort verzamelwoede hebben", gaat Oyen verder. "In plaats van 1 paard te houden, houdt men 8 paarden, maar dat brengt een financiële last met zich mee. We hebben recent nog een voorval gehad waarbij we in een tuin 245 cavia's hebben weggehaald. Maar dan vragen we ons af: wie houdt dat zonder er een doel voor te hebben?"

Alle dieren werden in beslag genomen en overgebracht naar het vogel- en zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. Er werd opnieuw een pv opgesteld in het kader van dierenwelzijn.