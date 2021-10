Europees president Michel neemt afscheid van Merkel: "Een Europese top zonder Angela is als Parijs zonder Eiffeltoren"

Merkel werd daarna onthaald op een minutenlange staande ovatie van de andere leiders. Ze krijgt ook een cadeautje, een "artistieke impressie" van het Europagebouw, de zetel van de Europese Raad in Brussel. Het cadeautje is een idee van Michel zelf en zal voortaan geschonken worden aan elke Europese leider die afscheid neemt van de Europese Raad.

Merkel en de Zweedse premier Stefan Löfven zijn de eersten die zo'n herdenking krijgen, want ook de Zweedse premier is aan zijn laatste top bezig. Hij kondigde in de zomer aan dat hij in november zou opstappen, ook al vinden de nieuwe parlementsverkiezingen in Zweden pas volgend jaar plaats.