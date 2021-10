Argentijnse film over dementie "Vortex" wint hoofdprijs Film Fest Gent

De belangrijkste acteurs in “Vortex” zijn de Italiaan Daria Argento en de Française Françoise Lebrun. De Belg Benoît Debie was de director of photography of cameraregisseur. “Vortex” was eerder ook te zien op het Filmfestival van Cannes. Gaspar Noé draaide de film in amper zes maanden, binnen de beperkingen van het coronatijdperk, met weinig acteurs, op een beperkte locatie en met veel ruimte voor improvisatie. Er was ook een persoonlijke drijfveer: de moeder van de regisseur overleed aan de gevolgen van dementie en zelf herstelde hij recent van een hersenbloeding.