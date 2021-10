As stemt tegen grote fusie van sociale huisvestingsmaatschappijen in Limburg: "Nabijheid is net belangrijk"

Momenteel zijn er nog 19 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Limburg. Maar begin september kondigden de 4 grootste polititieke partijen in Limburg aan dat ze willen samensmelten tot 1 grote maatschappij. Maar As is daar tegen. "Sociaal woonbeleid in regie van lokale besturen is een decretaal uitgangspunt. Maar hoe groter de afbakening van het gebied, hoe minder aandacht er zal zijn voor maatwerk op maat van de gemeente en haar inwoners.”