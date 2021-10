Acteur Alec Baldwin schiet per ongeluk cameravrouw dood op filmset van western

Het is niet de eerste keer dat een dodelijk schietincident gebeurt op een filmset. In 1993 overleed acteur Brandon Lee - zoon van de legendarische vechtkunstenaar en acteur Bruce Lee - nog tijdens de opnames van de film "The crow".

Ook toen werd ervan uitgegaan dat het wapen dat gebruikt werd op de set met losse flodders was geladen. Een autopsie wees echter uit dat Lee fataal geraakt werd door een kogel. Die kogel had kennelijk nog in de loop van de gebruikte revolver gezeten. Door de losse flodder af te vuren, kwam die kogel los en kwam die in de buik van Brandon Lee terecht.

Een ander schietincident op een filmset: in 1984 heeft acteur Jon-Erik Hexum zichzelf per ongeluk in het hoofd geschoten tijdens de opnames van de televisiereeks "Cover up".

Het wapen dat hij gebruikte was geladen met losse flodders, maar die losse lading veroorzaakte toch een fatale hersenbloeding bij de betreurde acteur.