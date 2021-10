Bekende gitarist brengt ode aan Clouseau in hun thuisbasis Sint-Genesius-Rode: “Ik ben muziek beginnen te maken dankzij Clouseau”

"Ik ga een eerbetoon brengen aan Clouseau omdat ik mijn hele leven al in de ban ben van deze groep", zegt Huylebroeck bij Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik ben beginnen gitaar spelen door Clouseau. Ik ben gaan kijken naar 'Clouseau in 't lang' in 2005 in het Sportpaleis. En ik zei toen: "papa dit wil ik ook doen, ik wil ook in het Sportpaleis staan en mensen gewoon helemaal zot maken". Mijn vader verklaarde mij voor gek, maar ik heb nadien toch een gitaar gekregen en ik heb leren gitaarspelen aan de hand van nummers van Clouseau."