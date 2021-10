Belgische acteur Bouli Lanners bekroond op Filmfestival Chicago

De Waalse acteur, regisseur en scenarist Bouli Lanners (56) heeft op het 57e Internationaal Filmfestival van Chicago de prijs voor beste mannelijke acteerprestatie gewonnen. Hij speelt de rol van Phil in "Nobody has to know", een film die hij zelf ook schreef en regisseerde.

"Nobody Has To Know" viel twee keer in de prijzen, want Lanners' tegenspeelster, de Noord-Ierse actrice Michelle Fairley, won in Chicago de prijs voor beste vrouwelijke acteerprestatie. Fairley raakte bekend van haar rol als Cathelyn Stark in de tv-serie "Game of thrones".