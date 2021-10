Belgische primeur bij behandeling borstkanker in AZ Maria Middelares: "We markeren tumoren met magneet"

"De harpoenmethode was ook efficiënt, maar het had wel een aantal nadelen", weet Geeroms. "De draad van die harpoen werd geplaatst op de dag van operatie. Dat was logistiek soms moeilijk voor ons en het gaf de patiënt extra stress. Die draad stak dan ook de hele dag uit de borst van de patiënt. Dat was geen mooi zicht en het was vaak zelfs intimiderend." Het Pintuitionzaadje is volgens de radioloog een pak aangenamer voor de patiënt, want die ziet en voelt het magneetje niet en het kan al geplaatst worden tot 100 dagen voor de operatie.