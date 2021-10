Amerikaanse president Biden belooft militaire bescherming aan Taiwan bij aanval door China

De Amerikaanse president deed zijn uitspraak op de TV-zender CNN. tijdens een gesprek met een aantal kiezers in Baltimore, zei Biden dat de VS Taiwan zouden verdedigen bij een Chinese aanval: "ja, wij hebben een engagement in die zin", zei hij letterlijk. Voor onze correspondent in de VS, Björn Soenens, is de uitspraak van Biden opmerkelijk omdat het een breuk lijkt met het officiële beleid. "Normaal zegt Amerika: we zullen alle bijstand verlenen en alle middelen geven aan Taiwan om zichzelf te verdedigen als China zou aanvallen. Nu zegt Biden dat hij eventueel militair zou tussenbeide komen. Wellicht is dat om een vuist te maken tegen China."