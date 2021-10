Uitbaters Brussels café reageren op vermeend seksueel geweld door barman: "We hebben nooit iets willen verdoezelen"

De directie van El Café heeft nu voor het eerst in een bijzonder uitgebreide Facebookpost gereageerd op de verhalen. In hun reactie tonen ze veel begrip voor de boosheid en de protesten van afgelopen week, maar de directe ontkent tegelijk met klem dat de barman die in opspraak is gekomen, werd overgeplaatst van het ene café naar het andere om bepaalde zedenfeiten onder de radar te houden.



"We begrijpen het gevoel van boosheid, we delen dat gevoel en we veroordelen die feiten ook. (...) De werknemer om wie het gaat, is meteen verwijderd uit de zaak. We zijn dus nooit medeplichtig geweest aan geweld tegen vrouwen, en we zullen dat ooit nooit zijn."

"We hebben veel kritiek gekregen, dat we die barman bewust van de ene bar naar de andere hebben overgeplaatst. Maar dat had absoluut niets te maken met het willen verdoezelen van bepaalde feiten: die werknemer is gewoon actief in twee verschillende zaken." (lees voort onder de Facebookpost)