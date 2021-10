Oost-Europa kleurt donkerrood op de coronakaart: wat is er aan de hand?

Waarom is de situatie in Oost-Europa nu zo precair? Volgens de Poolse socioloog Tomasz Sobierajski, die verbonden is aan de universiteit van Warschau, moeten we het antwoord gaan zoeken in de geschiedenis van de regio. "De vaccins tonen ons dat de schaduw van het Sovjet-regime nog steeds rondspookt in de hoofden van de mensen", zegt Sobierajski. "Sommige mensen leven nog steeds in angst en wantrouwen."